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Хэмилтон и Ферстаппен помирились после инцидента в Бахрейне
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Хэмилтон и Ферстаппен помирились после инцидента в Бахрейне 

Чемпионат.com 1 час назад
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен помирились после своего столкновения на Гран-при Бахрейна — в Китае четырёхкратный чемпион мира пожал руку своему сопернику в знак примирения.
«Будучи более опытным пилотом, я понял, что важно подойти к Ферстаппену. Я пожал Максу руку и выразил сожаление по поводу последней гонки. Неважно, я виноват в том столкновении или он, это в прошлом. Надеюсь, мой шаг позволит нам забыть о произошедшем и двигаться вперёд», — сказал Хэмилтон F1i.
Посмотреть фото можно на странице RTL в «Твиттере».
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