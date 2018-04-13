Гонщики «Формулы-1» Хэмилтон и Феттель продолжат спор за пятый титул в Китае

ТАСС , 13 апреля. Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Китая — стартует в пятницу двумя свободными практиками. Борьба четырехкратных чемпионов мира — немца Себастьяна Феттеля из "Феррари" и британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» — за пятый титул в нынешнем сезоне обещает быть одной из самых интересных за последние годы. Первые два этапа остались за немцем, однако прошлый год для него начинался примерно так же, а закончился победой Хэмилтона. Поэтому делать выводы после двух гонок рано, британец еще успеет сказать свое слово. Трасса в Китае является одной из самых удобных для Хэмилтона — здесь он побеждал пять раз, больше остальных. По-прежнему не лучшим образом обстоят дела у «Уильямса», за который выступает единственный российский пилот в «королевских гонках» Сергей Сироткин . Команда провалила подготовку к сезону, их болид сейчас является самым медленным в пелотоне. Британский коллектив является единственным в чемпионате, кто еще не набрал очков в нынешнем сезоне. В таких условиях Сироткину, проводящему дебютный сезон в «Формуле-1», крайне сложно реализовать весь свой потенциал. Автодром в Шанхае был построен по проекту главного архитектора «Формулы-1» Германа Тильке , первая гонка здесь состоялась в 2004 году. Форма трассы напоминает иероглиф «Шан». Автодром построен на болоте, которое осушили, затем забили в грунт более 40 тыс. свай на глубину до 80 м, а после этого заполнили котловину полиэстером (всего 400 тонн). Общая стоимость автодрома превысила $450 млн Кроме Хэмилтона, из действующих пилотов здесь выигрывали испанец Фернандо Алонсо (2005, 2013), Феттель (2009) и финн Кими Райкконен (2007). Первая часть свободных заездов начнется в 05:00 мск, вторая — в 09:00. В субботу состоятся третья свободная практика (06:00) и квалификация (09:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (09:10).