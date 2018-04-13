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Формула-1. Гран-при Китая. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Формула-1. Гран-при Китая. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция 

Чемпионат.com 56 минут назад
Сегодня, 13 апреля, на Шанхайском международном автодроме в Шанхае состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Китая. Первая сессия свободной практики стартует в 5:00 по московскому времени, вторая начнётся в 9:00.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Китая
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Китая
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