Формула-1. Гран-при Китая. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 13 апреля, на Шанхайском международном автодроме в Шанхае состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Китая. Первая сессия свободной практики стартует в 5:00 по московскому времени, вторая начнётся в 9:00.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Китая

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Китая