Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал быстрейший результат в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1. Британец на три с половиной десятые секунды опередил представителя «Феррари» Кими Райкконена. Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 15-м, в то время как его напарник Лэнс Стролл на более жёстких шинах оказался последним.
Формула-1. Гран-при Китая. Первая пятничная тренировка.
1. Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:33.999 2. Кими Райкконен Scuderia Ferrari 1:34.358 +0.359 14 3. Валттери Боттас Mercedes AMG F1 1:34.457 +0.458 4. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1:34.537 +0.538 5. Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1:34.668 +0.669 6. Себастьян Феттель Scuderia Ferrari 1:34.861 +0.862 7. Кевин Магнуссен Haas 1:35.178 +1.179 8. Карлос Сайнс-младший Renault Sport F1 1:35.616 +1.617 9. Ромен Грожан Haas 1:35.718 +1.719 10. Нико Хюлькенберг Renault Sport F1 1:35.800 +1.801 11. Пьер Гасли Scuderia Toro Rosso 1:36.037 +2.038 12. Фернандо Алонсо McLaren 1:36.044 +2.045 13. Серхио Перес Force India 1:36.051 +2.052 14. Эстебан Окон Force India 1:36.351 +2.352 15. Сергей Сироткин Williams 1:36.691 +2.692 16. Брендон Хартли Scuderia Toro Rosso 1:36.715 +2.716 17. Шарль Леклер Sauber 1:36.723 +2.724 18. Стоффель Вандорн McLaren 1:36.756 +2.757 19. Маркус Эрикссон Sauber 1:36.909 +2.910 20. Лэнс Стролл Williams 1:37.277 +3.278