Хэмилтон показал лучший результат на первой практике Гран-при Китая 

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1. Об этом сообщает «Советский спорт».
Вторым финишировал представитель "Феррари" Кими Райкконен.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 15-м.
Формула-1. Гран-при Китая. Первая пятничная тренировка.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:33.999 2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.359 3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.458 4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.538 5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.669 6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.862 7. Кевин Магнуссен (Haas) +1.179 8. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.617 9. Ромен Грожан (Haas) +1.719 10. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.801 11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.038 12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.045 13. Серхио Перес (Force India) +2.052 14. Эстебан Окон (Force India) +2.352 15. Сергей Сироткин (Williams) +2.692 16. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +2.716 17. Шарль Леклер (Sauber) +2.724 18. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.757 19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.910 20. Лэнс Стролл (Williams) +3.278.