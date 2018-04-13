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Хэмилтон показал лучший результат на первой практике Гран-при Китая
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Хэмилтон показал лучший результат на первой практике Гран-при Китая 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1. Об этом сообщает «Советский спорт».
Вторым финишировал представитель "Феррари" Кими Райкконен.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 15-м.
Формула-1. Гран-при Китая. Первая пятничная тренировка.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:33.999  2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.359  3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.458  4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.538  5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.669  6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.862  7. Кевин Магнуссен (Haas) +1.179  8. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.617  9. Ромен Грожан (Haas) +1.719  10. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.801  11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.038  12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.045  13. Серхио Перес (Force India) +2.052  14. Эстебан Окон (Force India) +2.352  15. Сергей Сироткин (Williams) +2.692  16. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +2.716  17. Шарль Леклер (Sauber) +2.724  18. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.757  19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.910  20. Лэнс Стролл (Williams) +3.278.
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