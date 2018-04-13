Комментаторы «Формулы-1» побывали в гостях у «НАШЕго Радио»

12 апреля 2018 года в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» приехали «русский голос „Формулы-1“ Алексей Попов и Наталья Фабричнова, вместе с которой Алексей уже больше 6 лет комментирует Гран-При „Формулы-1“.

Алексей и Наталья рассказали множество интересных фактов и подробностей о достаточно закрытом мире гонок „Формулы-1“. Кстати, Наталья — единственная женщина, комментирующая этот вид спорта, она даже получила несколько наград, в том числе зарубежных, как лучший комментатор.

»Мы единственная страна, в которой есть компетентная женщина с хорошим русским языком, которая еще и выступала в картинге! Так что, с тех пор, как мы стали работать вместе, для меня — это радость» — заметил Алексей.

Гости студии рассказали о том, как гонщики проходят допинг-тесты, как изменилось количество аварий по сравнению с прошлыми годами, и почему все настоящие фанаты «Формулы-1» скучают по «старому» звуку гоночных болидов.

«По реву мотора все скучают в паддоке: когда асфальт трясется, когда машина выезжает, — это незабываемые ощущения, больше нигде такого не было. Дайте послушать этот звук, дайте увидеть скорость, дайте увидеть борьбу колесо в колесо — мы любим вот это!» — эмоционально подчеркнули Алексей и Наталья.

Кстати, все слушатели НАШЕго Радио смогли узнать, как готовится «русский голос „Формулы-1“ к каждому Гран-При: Алексей каждый день читает англо— и франкоязычные источники об автоспорте в среднем по 4 часа, а в дни перед гонками подготовка занимает у него по 12 часов!

В конце эфира комментаторы поздравили всех слушателей НАШЕго Радио с Днем космонавтики (»вторая моя большая страсть к детству — космос!» — поделился Алексей Попов) и пригласили всех поболеть за любимых пилотов «Формулы-1» уже на этих выходных: 14 апреля пройдет квалификация, а 15 — гонка Гран-При Китая.