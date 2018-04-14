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Льюис Хэмилтон: Не знаю, почему мы так много проиграли «Феррари»
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Льюис Хэмилтон: Не знаю, почему мы так много проиграли «Феррари» 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации третьего этапа чемпионата мира Гран-при Китая в Шанхае, которую он завершил на четвертом месте, проиграв победителю Себастьяну Феттелю из «Феррари» более пяти десятых секунды.
Феттель завоевал поул Гран-при Китая, Сироткин — 16-й  «Машина работала нормально, — приводит Sky Sports слова британца. — У меня нет ответа (почему мы столько проиграли «Феррари»).
Думаю, эта трасса входит в топ-3 по легкости обгонов. «Феррари» слишком быстры на прямых, так что будет интересно.
Завтра будет намного теплее, так что интересно, сможем ли мы к ним приблизиться.
Не знаю, сможем ли мы бросить вызов «Феррари», так как сегодня проиграли им полсекунды. В последней гонке мы были быстрее, но они смогли продержаться. Возможно, завтра они сделают то же самое».
Гонка Гран-при Китая пройдет в воскресенье. Начало — 9:10 (мск).
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