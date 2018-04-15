Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, тройку сильнейших замкнул Кими Райкконен на «Феррари».
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил гонку на четвёртом месте. Лидер общего зачёта Себастьян Феттель пришёл к финишу восьмым. Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал пятнадцатым.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 2. Валттери Боттас («Мерседес») 3. Кими Райкконен («Феррари») 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 6. Нико Хюлькенберг («Рено») 7. Фернандо Алонсо («Макларен») 8. Себастьян Феттель («Феррари») 9. Карлос Сайнс («Рено») 10. Кевин Магнуссен («Хаас») 11. Эстебан Окон («Форс Индия») 12. Серхио Перес («Форс Индия») 13. Стоффель Вандорн («Макларен») 14. Лэнс Стролл («Уильямс») 15. Сергей Сироткин («Уильямс») 16. Маркус Эрикссон («Заубер) 17. Ромен Грожан (»Хаас") 18. Пьер Гасли («Торо Россо» 19. Шарль Леклер («Заубер») 20. Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.