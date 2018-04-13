Себастьян Феттель: Мы все еще в поиске и находимся не там, где хотелось бы

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги первых двух свободных заездов третьего этапа чемпионата мира Гран-при Китая на трассе в Шанхае.

Хэмилтон выиграл вторую практику Гран-при Китая, Сироткин — 16-й «В Австралии у меня были проблемы, в Бахрейне я был доволен больше, но здесь мы пока не там, где хотелось бы, — приводит Sky Sports слова немца. — Мы по-прежнему в поиске. Трудно найти лучший вариант, но если это удается, то можно прибавить в темпе.

Мне кажется, у машины есть скорость, но нам нужно убедиться, что все сработает. Сегодня все сложилось по-разному. Днем я был доволен чуть больше. Надеюсь, завтра буду очень доволен».

Напомним, в первой практике Феттель занял шестое место, во второй — четвертое.

Четырехкратный чемпион мира выиграл первые две гонки сезона в Австралии и Бахрейне.