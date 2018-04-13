Ещё
Себастьян Феттель: Мы все еще в поиске и находимся не там, где хотелось бы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Себастьян Феттель: Мы все еще в поиске и находимся не там, где хотелось бы 

Советский спорт 1 час назад
Фото: f1report.ru
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги первых двух свободных заездов третьего этапа чемпионата мира Гран-при Китая на трассе в Шанхае.
Хэмилтон выиграл вторую практику Гран-при Китая, Сироткин — 16-й  «В Австралии у меня были проблемы, в Бахрейне я был доволен больше, но здесь мы пока не там, где хотелось бы, — приводит Sky Sports слова немца. — Мы по-прежнему в поиске. Трудно найти лучший вариант, но если это удается, то можно прибавить в темпе.
Мне кажется, у машины есть скорость, но нам нужно убедиться, что все сработает. Сегодня все сложилось по-разному. Днем я был доволен чуть больше. Надеюсь, завтра буду очень доволен».
Напомним, в первой практике Феттель занял шестое место, во второй — четвертое.
Четырехкратный чемпион мира выиграл первые две гонки сезона в Австралии и Бахрейне.
Советский спорт: последние новости
Кими Райкконен: Сочувствую нашему механику и надеюсь, что он скоро поправится Хэмилтон оштрафован на пять позиций стартовой решетки в Бахрейне Сергей Сироткин: Мы все еще не можем бороться за высокие позиции
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля40
Липницкая опубликовала откровенное фото100
Знарка «слили», и за него обидно6
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
Игрок ЦСКА попал в команду недели в ЛЕ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение