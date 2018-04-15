Шампанское из ботинка и перфоманс Райкконену. Фотообзор Гран-при Ф-1 из Китая 

15 апреля в Шанхае на Международный автодром Шанхая пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, тройку сильнейших замкнул Кими Райкконен на «Феррари». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил гонку на четвёртом месте. Лидер общего зачёта Себастьян Феттель пришёл к финишу восьмым. Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал пятнадцатым.
Фоторепортаж с Гран-при Формулы-1 в Китае подготовлен специальными фотокорреспондентами в Шанхае.