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Шампанское из ботинка и перфоманс Райкконену. Фотообзор Гран-при Ф-1 из Китая
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Шампанское из ботинка и перфоманс Райкконену. Фотообзор Гран-при Ф-1 из Китая 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
15 апреля в Шанхае на Международный автодром Шанхая пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, тройку сильнейших замкнул Кими Райкконен на «Феррари». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил гонку на четвёртом месте. Лидер общего зачёта Себастьян Феттель пришёл к финишу восьмым. Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал пятнадцатым.
Фоторепортаж с Гран-при Формулы-1 в Китае подготовлен специальными фотокорреспондентами в Шанхае.
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Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Китая Формула-1. Гран-при Китая. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция Гран-при Китая: контакт Феттеля и Ферстаппена на фоне победы Риккардо
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