Сироткин назвал сложной гонку Гран-при Китая «Формулы-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин назвал сложной гонку в рамках Гран-при Китая. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Это была сложная гонка. Мне было нечего терять, так что я боролся на старте. Я пытался отыграть позиции, но когда ты в середине пелотона, то трудно что-то сделать. Думаю, я бы мог справиться лучше.

После этого мне было трудно найти темп. Было довольно трудно отыскать рабочее окно шин, так что первый отрезок был очень сложным. В некоторые моменты, когда я несколько кругов был не в трафике, все несколько стабилизировалось, но в целом было очень непросто", — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он отметил, что после пит-стопа, когда на его болид поставили комплект «софта», возникли проблемы с уровнем сцепления — оно было значительно ниже, чем на предыдущем, более жестком комплекте шин.

"Так что мы немного проиграли из-за этого, а затем просто пытались доехать до финиша", — добавил гонщик.

Ранее сообщалось, что Сироткин занял 15-е место по итогам Гран-при Китая.