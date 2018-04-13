Риккардо: надо понять, почему мы теряем скорость на «ультрасофте» 

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Китая.
«И с утра, и после обеда тренировки прошли хорошо. Но нам надо понять, почему мы теряем скорость на «ультрасофте» — на более жёсткой резине я чувствую себя гораздо комфортнее за рулём. Нужно найти причины проблем и устранить их до завтра. Но скорость на длинных сериях кругов хороша, и я думаю, что мы сможем прибавить на коротких сериях на мягких покрышках. В целом всё очень неплохо, и я надеюсь, мы сможем бороться с „Феррари“ и «Мерседесом», — сказал Риккардо.