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Риккардо: надо понять, почему мы теряем скорость на «ультрасофте»
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Риккардо: надо понять, почему мы теряем скорость на «ультрасофте» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Китая.
«И с утра, и после обеда тренировки прошли хорошо. Но нам надо понять, почему мы теряем скорость на «ультрасофте» — на более жёсткой резине я чувствую себя гораздо комфортнее за рулём. Нужно найти причины проблем и устранить их до завтра. Но скорость на длинных сериях кругов хороша, и я думаю, что мы сможем прибавить на коротких сериях на мягких покрышках. В целом всё очень неплохо, и я надеюсь, мы сможем бороться с „Феррари“ и «Мерседесом», — сказал Риккардо.
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