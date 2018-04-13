Ферстаппен: нужно улучшить баланс машины на коротких сериях кругов

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Китая.

«В первой тренировке мы потратили немало времени на поиск настроек, чтобы лучше понять машину. Во второй — работали на длинных сериях кругов, и к концу дня наш темп выглядел весьма неплохо. Думаю, мы можем быть довольны болидом — всегда хорошо провести день без технических проблем. Нужно улучшить баланс машины на коротких сериях кругов, но я уже сейчас чувствую себя за рулём вполне комфортно. Судя по нашему темпу, гонка будет для нас неплохой — здесь есть где обгонять», — сказал Ферстаппен.