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Ферстаппен: нужно улучшить баланс машины на коротких сериях кругов
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Ферстаппен: нужно улучшить баланс машины на коротких сериях кругов 

Чемпионат.com 1 час назад
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Китая.
«В первой тренировке мы потратили немало времени на поиск настроек, чтобы лучше понять машину. Во второй — работали на длинных сериях кругов, и к концу дня наш темп выглядел весьма неплохо. Думаю, мы можем быть довольны болидом — всегда хорошо провести день без технических проблем. Нужно улучшить баланс машины на коротких сериях кругов, но я уже сейчас чувствую себя за рулём вполне комфортно. Судя по нашему темпу, гонка будет для нас неплохой — здесь есть где обгонять», — сказал Ферстаппен.
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