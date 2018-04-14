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Фернандо Алонсо: «Макларену» не хватает скорости на прямых"
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Фернандо Алонсо: «Макларену» не хватает скорости на прямых" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: f1report.ru
Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо остался доволен 13-м местом в квалификации «Гран-при Китая», однако отметил, что болидам команды не хватает скорости. По словам испанца, конюшне стоит развиваться именно в этом направлении.
— Сегодня наших усилий оказалось недостаточно. Но в целом я доволен позициями — 11-я в Австралии, 13-я в Бахрейне и сегодня снова 13-я. Свободный выбор шин завтра может стать для нас преимуществом, особенно если мы не будем использовать UltraSoft, так как они быстро изнашиваются, — цитирует Sky Sports Алонсо. — После трех гонок мы выявили некоторые из наших проблем. Похоже, нам немного не хватает скорости на прямых по сравнению с конкурентами. Так что, думаю, потенциал развития машины лежит в этом направлении. Будем надеяться, что нам удастся добиться результата.
Отметим, что партнер Алонсо Стоффел Вандорн занял 14-е место в прошедшей в субботу квалификации.
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