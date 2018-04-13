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Победитель международных ралли рассказал о сложностях работы гонщика
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Победитель международных ралли рассказал о сложностях работы гонщика 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Пилот легендарной команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев посетил проектные студенческие лаборатории Formula Student и Smart Moto Московского политехнического университета, расположенного в Соколиной горе.
Гонщик встретился со студентами высшего учебного заведения, которые готовят гоночные болиды для соревнований. Айрат рассказал немного о своей профессиональной жизни. Пилот учился водить грузовики в экстренных ситуациях, а также заниматься их сборкой и доводкой — впоследствии эти навыки пригодились ему на соревнованиях.
В настоящее время Мардеев является победителем двух ралли-марафонов «Шёлковый путь», гонок в пустыне «Дакар», а также нескольких российских гоночных чемпионатов. По словам гонщика, самым трудным испытанием в его карьере остается двухнедельное недосыпание. Справиться с этим помогают занятия с психологом, восстановительная работа и физическая подготовка.
Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.
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