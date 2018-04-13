Кто лучше: «Макларен» с мотором «Рено» или «Торо Россо» в «Хондой»

Главные «разведёнки» Формулы-1 «Макларен» и «Хонда» никак не могут выбросить друг друга из головы.

«Я просто пошутил и не хотел никого обидеть. Я хотел бы прояснить, что очень уважаю Фернандо », — оправдывался на пресс-конференции в Шанхае Пьер Гасли . Неделей ранее гонщик «Торо Россо» завоевал четвёртое место на Гран-при Бахрейна, а после финиша передал команде по радио: «Вот теперь мы можем бороться», передразнив двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

Конечно, Гасли просто пошутил и ничего не имел в виду.

«Чемпионат» рассказывает о наиболее принципиальном сражении середины пелотона — «Макларен» против «Торо Россо» и «Хонды».

Алонсо доволен стартом

Прошлой осенью «Макларен» и «Торо Россо» договорились поменяться моторами. «Макларену» после трёх лет мучений удалось избавиться от ненадёжной «Хонды» — в Уокинге считали, что у них лучшее шасси в чемпионате и только слабые и вечно ломающиеся двигатели мешают Алонсо бороться за подиумы. «Торо Россо» же стала своего рода заложником напряжённых отношений «Ред Булл» и «Рено» — в преддверии решения о новом контракте на поставку моторов австрийцы решили попробовать новые силовые установки на своём сателлите.

Но уже на предсезонных тестах что-то пошло не так: «Макларен» даже с новыми двигателями постоянно ломался, а чтобы не спалить кожух двигателя, инженерам пришлось просверлить дополнительные отверстия — даже под мартовским барселонским снегом машина сильно перегревалась. При этом, у других клиентов «Рено» таких проблем не возникало — были другие, но они не связаны с перегревом. «Торо Россо», тем временем, продемонстрировала удивительную надёжность и четыре дня вторых тестов проехала на одной силовой установке. В «Хонде» начали потирать руки.

К старту Гран-при Австралии «Макларену» удалось решить проблемы с надёжностью. Более того, Фернандо Алонсо под финиш сдержал Макса Ферстаппена и занял пятое место — это лучшее начало сезона для испанца после возвращения в Уокинг. «Вот теперь мы можем бороться!» — заявил команде двукратный чемпион после клетчатого флага.

«Нашей следующей целью будет «Ред Булл», — сказал Алонсо несколькими часами спустя. — Они пока впереди нас — «Мерседес», „Феррари“ и «Ред Булл», но мы намерены присоединиться к ним и, надеюсь, в ближайшие гонки забудем о середине поля». Для «Торо Россо» гонка завершилась ничем: Брендон Хартли в круге от победителя, Пьер Гасли — сошёл из-за проблем с мотором. В Фаэнце помалкивали.

«Торо Россо» наносит ответный удар

В Бахрейн «Торо Россо» приехала в куда более сильной форме. Инженеры подготовили первые обновления и лучше разобрались в машине, да и для гонщиков это было возвращение на знакомую по GP2 и WEC трассу. Уже в пятницу стало ясно, что «Торо Россо» прибавила: в тренировках Гасли держался рядом с «Рено» и опережал «Макларен». В квалификации француз и вовсе совершил немыслимое — завоевал шестое место. «Макларены» последний раз так высоко поднимался в квалификации почти два года назад — Дженсон Баттон стал пятым перед Гран-при Австрии-2016. В Бахрейне же обе машины из Уокинга застряли во втором сегменте, уступив Гасли по меньшей мере четыре десятых.

Дальше — больше: в гонке француз выбрался на четвёртую позицию, воспользовавшись проблемами пилотов «Ред Булл» и сходом Райкконена. За три года с «Хондой» «Макларену» ни разу не удалось подняться выше пятого места. Скромная «Торо Россо» сделала это уже во второй гонке.

Отдельные соперники отмечают успех «Торо Россо» и «Хонды» — он во многом стал неожиданностью, хотя кое-какой прогресс наметился ещё зимой. «Я очень рад за „Хонду“, — признался руководитель „Хааса“ Гюнтер Штайнер . — Очень неприятно, когда годом за годом ты терпишь поражения, но внезапно выглянуло солнце — и это здорово для них».

«„Хонда“ отлично постаралась и сделала шаг вперёд, — признаёт Стоффель Вандорн. — Теперь мы должны догонять их». Однако не всес этим согласны: «Да, в Бахрейне они проехали отлично, но вы почему-то не спрашиваете об их гонке в Австралии, — ответил журналисту британского BBC Алонсо. — Если уж и сравнивать, то по итогам 21 гонки — всего чемпионата».

Уокинг против Фаэнцы

«Торо Россо» — итальянская команда, базируется в Фаэнце. Своими корнями она обязана Джанкарло Минарди и его скромной команде. «Минарди» отчаянно не хватало денег, она традиционно считалась аутсайдером. Команда выступала в Формуле-1 20 лет — со второй половины 80-х, когда на трассах доминировали «Макларены» Сенны и Проста, до середины 2000-х — времени отчаянных битв Уокинга с «Феррари». За эти 20 лет пилоты «Макларена» выиграли семь чемпионатов, Уокинг завоевал шесть Кубков конструкторов. «Минарди» за всё это время набрала 38 очков.

И вот теперь та самая Фаэнца бросает вызов Уокингу — представить такое 20 лет назад было в принципе невозможно. При этом «Торо Россо» в этой борьбе не может проиграть — это по-прежнему молодёжная команда «Ред Булл», перед которой не стоит турнирных задач. Зато «Хонда» готова отдать все силы, чтобы победить «Макларен» и доказать, что проблемы британской команды были связаны не только с двигателем. У Уокинга же задача противоположная, ведь если все эти три года на их машинах стояли моторы не от GP2, то что тогда?

От этой борьбы зависит не только самолюбие «Макларена» — если с «Хондой» «Торо Россо» закрепится среди лидеров средней группы, то почему бы «Ред Булл» не рискнуть и не перейти на японские двигатели? До сезона-2021, когда появятся новые моторы, остаётся всего два года и нет необходимости подписывать долгосрочный контракт. Ко всему прочему это принесёт Милтон-Кейнсу финансовую выгоду и статус де-факто заводской команды.

В любом случае, победить «Макларен» «Торо Россо» даже со всей поддержкой «Хонды» будет непросто. Во-первых, за Уокинг выступает Фернандо Алонсо, во-вторых, у одного лишь Стоффеля Вандорна опыта в Формуле-1 больше, чем у Гасли и Хартли на двоих. Ну и в-третьих, в последние годы «Торо Россо» была крайне нестабильной — и Алонсо прав, вспоминая отказ мотора в Мельбурне, в то время как «Макларен» уже две гонки подряд закончил полным составом в топ-10.

«Мы — единственная команда, у которой в первых двух гонках не возникало проблем, — заявил Фернандо. — Даже в «Мерседесе» уже пару раз меняли коробку. Конечно, многое может быстро измениться, но пока старт сезона у нас очень хороший». И в этом Алонсо прав — по итогам двух гонок «Макларен» занимает третье место Кубка конструкторов, опережая в том числе «Ред Булл», заводскую «Рено», «Торо Россо» и «Хаас» — сенсацию первых гонок сезона. Но долго ли это будет продолжаться?