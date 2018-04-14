Второй уик-энд подряд «Феррари» в полном составе опережает «Мерседес»! Сироткин легко обошёл напарника, но для Q2 этого пока мало.
Бахрейн 2.0 В ночь перед квалификацией над Шанхаем прошёл сильный дождь, и утренняя тренировка прошла на подсыхающей трассе. К началу квалификации асфальт окончательно просох, но традиционный для китайского мегаполиса смог и пасмурное небо грозились обрушиться на трассу с новой силой в любой момент. Квалификация, тем не менее, как и предсказывали синоптики, прошла по сухой трассе. И уже вторую квалификацию подряд «Феррари» в полном составе опережает «Мерседесы». В первых попытках быстрейшим оказался Кими Райкконен, Себастьян Феттель уступил напарнику чуть более полутора десятых, а Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, отстав на четыре с лишним десятые секунды, остались лишь третьим и четвёртым. Во вторых попытках «Мерседесы» вообще не смогли улучшить — Хэмилтон бросил круг, а Боттас потерял на третьем секторе.
Первый ряд «Феррари» достался без борьбы, и в этот момент атаковать перестал Кими Райкконен — с рекордами первого и второго секторов финн снял ногу с педали газа на третьем. А Феттель не перестал — и с рекордом заключительного сектора немец завоевал второй поул подряд. При этом «Феррари» и «Мерседесы» начнут гонку на более жёстких шинах — эти четыре пилота прошли второй сегмент на «софте». Любопытно, что Райкконену с Феттелем в Q2 было достаточно одной попытки, а вот «Серебряным стрелам» пришлось выезжать трижды — «Скудерия» в таких условиях держалась увереннее. «Ред Булл» в третий сегмент прорвался чудом: Даниэлю Риккардо лишь в последний момент установили новый мотор — австралиец едва вообще не пропустил квалификацию. Побороться с лидерами австрийцам, увы, не удалось. Зато Макс Ферстаппен уже во второй раз опередил напарника — голландец занял пятую строчку, Даниэль Риккардо — шестую. В гонке «Ред Булл» стартуют на «ультрасофте».
«Рено» опережает «Хаас»
Лучшими позади грандов впервые в сезоне стали пилоты «Рено» — Нико Хюлькенберг завоевал седьмое место (почти в полутора секундах от времени поул-позиции), а Карлос Сайнс стал девятым. Между ними неожиданно вклинился Серхио Перес — несмотря на «фундаментальные проблемы», о которых говорил технический директор «Форс Индия», Чеко прорвался в Q3. В топ-10 прошёл и Ромен Грожан, но в последнее время «Хаас» уже не так блистает — десятое время и три десятых отставания от «Рено». Одиннадцатое место занял Кевин Магнуссен — для датчанина это первый в сезон вылет до финала. Уступил напарнику и Эстебан Окон, который остался только 12-м. И вновь слабовато выступили «Макларены» — Фернандо Алонсо расположился на 13-й строчке, Стоффель Вандорн — на 14-й. Им удалось опередить только Брендона Хартли — единственного гонщика «Торо Россо», прошедшего первый сегмент. По результатам квалификации, шасси «Макларена» — лишь седьмое по скорости.
Без пяти сотых второй сегмент
Сергей Сироткин провёл квалификацию очень сильно и едва не вывел «Уильямс» во второй сегмент — в конце концов не хватило пяти сотых. Уже в первой попытке россиянину удался неплохой круг — позади оказались «Торо Россо» и «Зауберы». На втором быстром круге Сироткин улучшил ещё на полсекунды, но этого не хватило, чтобы опередить Брендона Хартли. Сергей в итоге остался 16-м, и для нынешнего «Уильямса» — это потолок. И для самого Сироткина этот результат стал лучшим в «Больших призах». Напарник россиянина Лэнс Стролл занял 18-е место, второй раз подряд проиграв квалификацию российскому напарнику. Не повезло в первом сегменте и Пьеру Гасли — француз прибавил под клетчатым флагом, но остался только 17-м, в девяти сотых позади напарника по «Торо Россо». Замкнули протокол гонщики «Заубера», при этом Шарль Леклер, несмотря на разворот в первой попытке, опередил Маркуса Эрикссона. В этот раз швейцарцы стали главными аустайдерами — Леклер проиграл Сироткину порядка четырёх десятых секунды. Гран-при Китая стартует 15 апреля в 9:10 по московскому времени.