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Гран-при Китая 2018. Болид Даниэля Риккардо взорвался во время тренировочных заездов. Видео
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Гран-при Китая 2018. Болид Даниэля Риккардо взорвался во время тренировочных заездов. Видео 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Формульную команду Red Bull Racing продолжают преследовать неприятности. На третьем этапе чемпионата, который в этот уик-энд проходит в Китае, снова досталось Даниэлю Риккардо — во время третьей тренировочной сессии на болиде австралийца взорвался мотор.
FP3 agony for @danielricciardo? #ChineseGP? #F1 pic.twitter.com/lI1DQCv6W2 — Formula 1 (@F1) 14 апреля 2018 г.
По словам руководителя команды Кристиана Хорнера, в настоящее время проводится анализ случившегося, но, скорее всего, на болиде Риккардо отказала турбина. Пока же механики восстанавливают машину, пытаясь успеть до начала квалификации.
Напомним, неделю назад, в самом начале Гран-при Бахрейна Даниэль Риккардо сошёл из-за отказа накопителя энергии, после чего досрочно завершил гонку его напарник Макс Ферстаппен.
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