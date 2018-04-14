Гран-при Китая 2018. Болид Даниэля Риккардо взорвался во время тренировочных заездов. Видео 

Формульную команду Red Bull Racing продолжают преследовать неприятности. На третьем этапе чемпионата, который в этот уик-энд проходит в Китае, снова досталось Даниэлю Риккардо — во время третьей тренировочной сессии на болиде австралийца взорвался мотор.
FP3 agony for @danielricciardo? #ChineseGP? #F1 pic.twitter.com/lI1DQCv6W2 — Formula 1 (@F1) 14 апреля 2018 г.
По словам руководителя команды Кристиана Хорнера, в настоящее время проводится анализ случившегося, но, скорее всего, на болиде Риккардо отказала турбина. Пока же механики восстанавливают машину, пытаясь успеть до начала квалификации.
Напомним, неделю назад, в самом начале Гран-при Бахрейна Даниэль Риккардо сошёл из-за отказа накопителя энергии, после чего досрочно завершил гонку его напарник Макс Ферстаппен.