Даниэль Риккьярдо: «Ориентируемся на место в тройке» 

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо остался доволен квалификацией «Гран-при Китая». Австралиец, на машине которого в третьей практике сгорел двигатель, показал шестой результат.
— Команда отлично поработала, отремонтировав машину после практики, — цитирует AFP Риккьярдо. — Механики очень помогли. Им пришлось очень непросто после случившегося. Я едва успел выехать на трассу. Это отличное начало сезона для меня. У "Феррари" темп очень высокий с начала уик-энда, но «Мерседес» должен быть в пределах досягаемости. Ориентируемся на место в тройке.