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Даниэль Риккьярдо: «Ориентируемся на место в тройке»
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Даниэль Риккьярдо: «Ориентируемся на место в тройке» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо остался доволен квалификацией «Гран-при Китая». Австралиец, на машине которого в третьей практике сгорел двигатель, показал шестой результат.
— Команда отлично поработала, отремонтировав машину после практики, — цитирует AFP Риккьярдо. — Механики очень помогли. Им пришлось очень непросто после случившегося. Я едва успел выехать на трассу. Это отличное начало сезона для меня. У "Феррари" темп очень высокий с начала уик-энда, но «Мерседес» должен быть в пределах досягаемости. Ориентируемся на место в тройке.
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Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Китая", Сироткин - 16-й Феттель показал лучший результат в 3-й практике "Гран-при Китая", Сироткин - 10-й Механик "Феррари": "Операция прошла хорошо"
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