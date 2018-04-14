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Маркионе: «"Феррари" уйдет, если Формула-1 превратится в спектакль»
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Маркионе: «"Феррари" уйдет, если Формула-1 превратится в спектакль» 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Фото: autosport.com.ru
Президент «Феррари» Серджио Маркионе пригрозил уходом итальянской команды из Формулы-1 в том случае, если руководством гоночной серии будет выбран неправильный курс дальнейшего развития.
Ранее стало известно руководители «Феррари» недовольны планами владельцев Формулы-1 из Liberty Media изменить распределение доходов, в результате которой «Феррари» потеряет почти 80 млн долларов.
«Если Формула 1 будет из спорта превращаться в спектакль и двигаться в направлении NASCAR, то мы уйдем. Если будут поступать предложения, искажающие Формулу 1, мы уйдем. Сейчас мы вместе с Liberty Media работаем над поиском приемлемого варианта.
Полторы недели назад они представили нам ряд своих предложений. Теперь мы ждем подробностей, после получения которых все внимательно изучим и примем решение, соответствующее интересам Ferrari», — приводит слова Марионе.
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