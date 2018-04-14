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Серджио Маркионне: команда Ferrari может покинуть «Формулу-1»
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Серджио Маркионне: команда Ferrari может покинуть «Формулу-1» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Президент формулической команды Ferrari Серджио Маркионне прокомментировал для журналистов предложения новых владельцев гоночной серии «Формула-1» по улучшению чемпионата мира. Он отметил, что в регламенте 2021 года спортивные принципы должны преобладать над повышением уровня шоу.
"Если «Формула-1» превратится из спорта в спектакль, если мы начнем двигаться в сторону гонок NASCAR [американская серия гонок, — прим. ред.], то Ferrari уйдет, — цитирует Маркионне Pitpass. — Это произойдет, если появятся какие-то предложения, которые исказят «Формулу-1».
Тем не менее, глава Ferrari отметил, что его компания работает с Liberty Media над поиском приемлемых решений: «Десять дней назад Liberty сделала свое предложение, однако мы сначала хотим узнать все подробности, а затем уже сделаем выбор в пользу интересов команды».
Маркионне подчеркнул, что не собирается угрожать, но Скудерия может «присмотреться и к другим решениям». «При этом мы не перестанем тратить, — сказал президент Ferrari. — Некоторые хотят, чтобы подход к гонкам стал менее технологичным, однако Ferrari и Mercedes желают сохранить высокие стандарты гонок».
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