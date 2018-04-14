Глава «Феррари» в очередной раз пригрозил уходом команды из «Формулы-1»

Исполнительный директор «Феррари» Серджио Маркьонне в очередной раз пригрозил покинуть« Формулу-1».

«Если «Формула-1» из гонок будет превращаться в спектакль, если мы будем двигаться в направлении серии NASCAR, то «Феррари» уйдёт. Если будут поступать предложения, искажающие «Формулу-1», мы снимемся», — приводит слова Маркьонне AFP.

Он заверил, что руководство «Феррари» изучает поступившие для её команды предложения.

«Некоторые люди хотят видеть менее технологический подход в «Формуле-1». Но «Феррари» и «Мерседес» стремятся поддерживать высокие стандарты качества», — добавил Маркьонне.

Это не первая поытка угроза «Феррари» покинуть «Формулу-1».

Ранее сообщалось, что «Феррари» может покинуть «Формулу-1» из-за изменений в правилах.