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Глава «Феррари» в очередной раз пригрозил уходом команды из «Формулы-1»
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Глава «Феррари» в очередной раз пригрозил уходом команды из «Формулы-1» 

RT на русском 1 час назад
Исполнительный директор «Феррари» Серджио Маркьонне в очередной раз пригрозил покинуть« Формулу-1».
«Если «Формула-1» из гонок будет превращаться в спектакль, если мы будем двигаться в направлении серии NASCAR, то «Феррари» уйдёт. Если будут поступать предложения, искажающие «Формулу-1», мы снимемся», — приводит слова Маркьонне AFP.
Он заверил, что руководство «Феррари» изучает поступившие для её команды предложения.
«Некоторые люди хотят видеть менее технологический подход в «Формуле-1». Но «Феррари» и «Мерседес» стремятся поддерживать высокие стандарты качества», — добавил Маркьонне.
Это не первая поытка угроза «Феррари» покинуть «Формулу-1».
Ранее сообщалось, что «Феррари» может покинуть «Формулу-1» из-за изменений в правилах.
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