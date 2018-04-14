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Кими Райкконен: «Комментарии Арривабене немного странны»
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Кими Райкконен: «Комментарии Арривабене немного странны» 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Пилот "Феррари" Кими Райкконен с недоумением воспринял похвалу со стороны главы команды Маурицио Арривабене. Руководитель команды ранее заявил, что впечатлен физической формой финна, которая значительно лучше, чем в прошлом году.
— Интересно, как он оценил физическую готовность? На глаз? — цитирует F1i Райкконена. — Я не сдавал особо тестов на физподготовку, особенно таких, о которых бы знала команда. Эти комментарии немного странны. У меня никогда в принципе не было проблем с физическим состоянием.
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