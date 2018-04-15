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Феттель — о столкновении с Ферстаппеном: он испортил обе наши гонки
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Феттель — о столкновении с Ферстаппеном: он испортил обе наши гонки 

RT на русском 15 апреля 2018
Фото: SovSport.Ru
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал свою вину в столкновении с немецким гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем в завершающей стадии третьего этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Китая.
«Я мог видеть, что у него проблемы с шинами, и пытался поздно затормозить в повороте. Я заблокировал колёса и ударил его. Конечно, это моя ошибка. Это не то, что ты хочешь видеть. Уже после случившегося легко сказать, что мне следовало подождать. Вероятно, это было бы лучшей идеей, но, к сожалению, произошло вот такое», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Феттель также прокомментировал эпизод со столкновением.
«Ферстаппен допустил ошибку, заблокировал колёса. Такое происходит, когда на той прямой попутный ветер. Предполагаю, что он не рассчитал и испортил обе наши гонки», — сказал Феттель.
Голландец финишировал пятым, а немец занял восьмое место.
Ранее австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» Гран-при Китая.
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