Феттель — о столкновении с Ферстаппеном: он испортил обе наши гонки

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал свою вину в столкновении с немецким гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем в завершающей стадии третьего этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Китая.

«Я мог видеть, что у него проблемы с шинами, и пытался поздно затормозить в повороте. Я заблокировал колёса и ударил его. Конечно, это моя ошибка. Это не то, что ты хочешь видеть. Уже после случившегося легко сказать, что мне следовало подождать. Вероятно, это было бы лучшей идеей, но, к сожалению, произошло вот такое», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Феттель также прокомментировал эпизод со столкновением.

«Ферстаппен допустил ошибку, заблокировал колёса. Такое происходит, когда на той прямой попутный ветер. Предполагаю, что он не рассчитал и испортил обе наши гонки», — сказал Феттель.

Голландец финишировал пятым, а немец занял восьмое место.