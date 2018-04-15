Ещё
Кими Райкконен: «Лучше выступить нельзя было»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кими Райкконен: «Лучше выступить нельзя было» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот "Феррари" Кими Райкконен считает, что в сложившейся ситуации третье место в гонке «Гран-при Китая» было для него максимумом. Он уступил Валттери Боттасу и Даниэлю Риккьярдо.
— Я отлично стартовал, но потом оказался заперт и потерял места, — цитирует F1i Райкконена. — К счастью, машина безопасности мне помогла, удалось вернуться в число лидеров. С моими шинами невозможно было бороться в конце гонки с Риккьярдо. И Валттери было сложно атаковать. Как только я к нему приближался, машина теряла прижимную силу, так что лучше выступить нельзя было.
Спорт-Экспресс: последние новости
Лэнс Стролл: "Мы выжимали максимум из машины" Пэдди Лоу: "На фоне гонки в Бахрейне фантастика, что обе наши машины финишировали" Макс Ферстаппен: "Столкновение с Феттелем - моя вина"
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Лидер марафона на Играх Содружества потерял сознание
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение