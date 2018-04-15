Кими Райкконен: «Лучше выступить нельзя было»

— Я отлично стартовал, но потом оказался заперт и потерял места, — цитирует F1i Райкконена. — К счастью, машина безопасности мне помогла, удалось вернуться в число лидеров. С моими шинами невозможно было бороться в конце гонки с Риккьярдо. И Валттери было сложно атаковать. Как только я к нему приближался, машина теряла прижимную силу, так что лучше выступить нельзя было.