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Кими Райкконен: «Не похоже, что я совершил где-то ошибку»
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Кими Райкконен: «Не похоже, что я совершил где-то ошибку» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что хотел выступить лучше в квалификации «Гран-при Китая». Он уступил только своему партнеру по команде Себастьяну Феттелю.
— Во время быстрого круга не заметил каких-то особенностей, — цитирует AFP Райкконена. — Я потерял немного времени, но не знаю, где именно. Не похоже, что совершил где-то ошибку. Борьба с Феттелем была сложной, посмотрим, как все сложится завтра. Это не совсем то, чего я хотел. Рассчитывал выступить лучше. Но гонка длинная, постараюсь избежать проблем по ходу гонки.
Спорт-Экспресс: последние новости
Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Китая", Сироткин - 16-й Риккьярдо рискует пропустить квалификацию из-за сгоревшего двигателя Феттель показал лучший результат в 3-й практике "Гран-при Китая", Сироткин - 10-й
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