Кими Райкконен: «Не похоже, что я совершил где-то ошибку» 

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что хотел выступить лучше в квалификации «Гран-при Китая». Он уступил только своему партнеру по команде Себастьяну Феттелю.
— Во время быстрого круга не заметил каких-то особенностей, — цитирует AFP Райкконена. — Я потерял немного времени, но не знаю, где именно. Не похоже, что совершил где-то ошибку. Борьба с Феттелем была сложной, посмотрим, как все сложится завтра. Это не совсем то, чего я хотел. Рассчитывал выступить лучше. Но гонка длинная, постараюсь избежать проблем по ходу гонки.