Льюис Хэмилтон: Не знаю, почему мы так много проиграли «Феррари»

Феттель завоевал поул Гран-при Китая, Сироткин — 16-й «Машина работала нормально, — приводит Sky Sports слова британца. — У меня нет ответа (почему мы столько проиграли «Феррари»).

Думаю, эта трасса входит в топ-3 по легкости обгонов. «Феррари» слишком быстры на прямых, так что будет интересно.

Завтра будет намного теплее, так что интересно, сможем ли мы к ним приблизиться.

Не знаю, сможем ли мы бросить вызов «Феррари», так как сегодня проиграли им полсекунды. В последней гонке мы были быстрее, но они смогли продержаться. Возможно, завтра они сделают то же самое».

Гонка Гран-при Китая пройдет в воскресенье. Начало — 9:10 (мск).