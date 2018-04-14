Хюлькенберг занял в квалификации 7-е место шестой раз подряд 

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг установил забавное статистическое достижение. В квалификации Гран-при Китая Формулы-1 Хюлькенберг занял седьмую позицию — соответствующий результат в квалификации Нико показал уже шестой раз подряд. На седьмом месте немец завершал три квалификации в концовке сезона-2017, а также три первые квалификации текущего чемпионата.
Напомним, победу в квалификации одержал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, опередивший напарника по «Скудерии» Кими Райкконена и представителя «Мерседеса» Валттери Боттаса.