Ещё
Хюлькенберг занял в квалификации 7-е место шестой раз подряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хюлькенберг занял в квалификации 7-е место шестой раз подряд 

Чемпионат.com 2 часа назад
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг установил забавное статистическое достижение. В квалификации Гран-при Китая Формулы-1 Хюлькенберг занял седьмую позицию — соответствующий результат в квалификации Нико показал уже шестой раз подряд. На седьмом месте немец завершал три квалификации в концовке сезона-2017, а также три первые квалификации текущего чемпионата.
Напомним, победу в квалификации одержал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, опередивший напарника по «Скудерии» Кими Райкконена и представителя «Мерседеса» Валттери Боттаса.
Чемпионат.com: последние новости
Гран-при Китая Формулы-1: Феттель выиграл квалификацию, Сироткин — 16-й Хэмилтон — лучший на первой практике Гран-при Китая Формулы-1, Сироткин — 15-й Обзор Ралли Корсики WRC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
WADA попросило денег для расследования «российского допинга»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение