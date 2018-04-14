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«Феррари» снова предупреждает о возможном уходе из «Формулы-1»
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«Феррари» снова предупреждает о возможном уходе из «Формулы-1» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Глава "Феррари" Серджо Маркьонне подтвердил, что команда рассматривает возможность ухода из «Формулы-1». Ранее он предупреждал, что «Феррари» сделает это, если новые владельцы «Формулы-1» не будут учитывать интересы команд при формировании регламента.
— Если поступят предложения, которые будут конкурировать с «Формулой-1», то «Феррари» выйдет из этих гонок, — цитирует F1i Маркьонне. — Но мы работаем с Liberty Media, чтобы найти приемлемые решения. У нас было предложение от них десять дней назад, мы ждем деталей, чтобы сделать выбор в интересах команды. Мы можем искать и альтернативные решения. Это не угроза, но это и не означает, что мы ничего не делаем в этом направлении.
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