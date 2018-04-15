Пит-стоп Боттаса стал самым быстрым на Гран-при Китая 

Пит-стоп пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса стал самым быстрым по ходу Гран-при Китая. Механики обслужили машину финна за 2,15 секунды, что стало повторением лучшего результата в сезоне, показанного командой «Ред Булл» на Гран-при Австралии.
На этот раз «Ред Булл» показал второй результат по скорости обслуживания машины в боксах — болид Даниэля Риккардо, ставшего победителем этапа, механики обсулжили за 2,33 секунды. Третий результат остался за «Форс Индия» — пит-стоп Серхио переса был проведён за 2,39 секунды.