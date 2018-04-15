Пилот «Мерседеса» Боттас: у «Феррари» действительно быстрая машина

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о квалификации Гран-при «Формулы-1» в Китае, сообщает "Советский спорт"

"Мы рассчитывали побороться за поул, но нигде по ходу круга не могли отыграть такой гандикап. Даже если бы мы добились более эффективной работы от шин, вряд ли это позволило бы прибавить на полсекунды.

Я думаю, у "Феррари" действительно быстрая машина. В плане максимальной скорости на прямых мы равны, но в скоростных поворотах, особенно в затяжных, у них есть преимущество. Так что именно на этом аспекте нам нужно сосредоточиться. Надеюсь, в гонке мы сможем выступить лучше", — приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.