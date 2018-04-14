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Хартли: современные машины Формулы-1 очень чувствительны к ветру и температуре
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Хартли: современные машины Формулы-1 очень чувствительны к ветру и температуре 

Чемпионат.com 2 часа назад
Новозеландский гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
«Вчера на моей машине были некоторые проблемы, но в целом для «Торо Россо» трасса в Шанхае более сложная, чем в Бахрейне. В Китае совсем другая температура, сильный ветер — как мы видели в Мельбурне, такая погода сказывается на нас. Но в Бахрейне наш болид был очень конкурентоспособен и надо понять, почему сейчас мы не так быстры, хотя в середине пелотона борьба по-прежнему очень плотная. В воскресенье должно быть теплее, а сама трасса способствует борьбе, так что попытаемся отыграться в гонке. Современные машины Формулы-1 очень чувствительны к ветру и температуре, поэтому завтра расклад сил может поменяться. Я настроен позитивно и думаю, что можно рассчитывать на очки при старте с 15-й позиции. В целом я доволен своей работой в квалификации», — сказал Хартли.
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