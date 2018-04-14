Боттас: разочаровывает достаточно большой разрыв между нами и «Феррари» 

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
«Мы рассчитывали бороться за поул-позицию, но она, к сожалению, осталась недосягаемой. Я чувствую, что выжал всё из машины. Возможно, нам не удалось заставить идеально работать покрышки в квалификационном режиме, но я не думаю, что даже без проблем с этим мы смогли бы победить „Феррари“. Особенно разочаровывает достаточно большой разрыв между нами. Завтра будет новый день, нам есть над чем поработать. Сегодня было холодно и ветрено, а завтра должно быть солнечно и спокойно. Нашей машине лучше подходят более жёсткие составы резины, и мы стартуем на «софте», так что посмотрим. Впереди длинная гонка на трассе, где можно обгонять, а в Бахрейне мы уже видели, что мы близки к «Феррари». Надеюсь, завтра мы сможем наверстать то, что упустили сегодня», — сказал Боттас.