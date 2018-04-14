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Магнуссен: в Китае крайне узкое рабочее окно покрышек
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Магнуссен: в Китае крайне узкое рабочее окно покрышек 

Чемпионат.com 1 час назад
Датский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Кевин Магнуссен подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
«Несколько разочаровывает, что я не вышел в финал квалификации. У меня был плохой круг выезда из боксов — на этой трассе в этих условиях и с этой резиной крайне узкое рабочее окно покрышек. Если вы не заставили их работать на прогревочном круге, следующий быстрый будет испорчен. Кроме того, сам по себе круг был неидеальным. Но, думаю, 11-е место — не такой и плохой результат в квалификации. У нас есть возможность выбора резины для старт, что можно считать бонусом. Наш болид хорош и если завтра удастся провести хорошую гонку, уверен, мы можем рассчитывать на очки», — сказал Магнуссен.
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