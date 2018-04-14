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Тотто Вольф: «Все хотят видеть, как растет „Формула-1“
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Тотто Вольф: «Все хотят видеть, как растет „Формула-1“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Руководитель проекта «Мерседес» Тотто Вольф отметил, что нововведения, которые предлагает корпорация Liberty Media, пойдут на пользу «Формуле-1». При этом он добавил, что команды должны поделиться и своей точкой зрения.
Ранее корпорация представила план развития чемпионата, среди прочего она предложила сократить выплату различных бонусов.
— Мы все хотим видеть, как растет «Формула-1», ради этого можно пойти на компромисс. Это отправная точка для дискуссий. Liberty Media презентовали свою точку зрения, интересную и интеллектуальную с многих сторон, из нее вполне понятно, чего они хотят в конечном счете добиться, — цитирует Racefans.net Вольфа. — Теперь наша задача в том, чтобы показать, как мы это видим, как на наш взгляд все должно быть устроено. После этого мы сможем все обсудить.
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