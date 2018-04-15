В «Формуле-1» могут отменить ограничение на расход топлива

Стратегическая группа на заседании 17 апреля обсудит возможную отмену ограничения по расходу топлива на гонку, сообщает Auto Motor und Sport. Все команды сходятся во мнении, что нынешнее ограничение в 105 кг слишком жесткое и приводит зачастую к тому, что пилоты вынуждены снижать темп для экономии топлива, а это противоречит духу гонок. Возможно, если ограничение не отменят вовсе, то сделают его более мягким.

Также на заседании в Китае будет обсуждаться вопрос о способах облегчения обгонов, поскольку в нынешних условиях их становится все меньше.