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В «Формуле-1» могут отменить ограничение на расход топлива
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В «Формуле-1» могут отменить ограничение на расход топлива 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Стратегическая группа на заседании 17 апреля обсудит возможную отмену ограничения по расходу топлива на гонку, сообщает Auto Motor und Sport. Все команды сходятся во мнении, что нынешнее ограничение в 105 кг слишком жесткое и приводит зачастую к тому, что пилоты вынуждены снижать темп для экономии топлива, а это противоречит духу гонок. Возможно, если ограничение не отменят вовсе, то сделают его более мягким.
Также на заседании в Китае будет обсуждаться вопрос о способах облегчения обгонов, поскольку в нынешних условиях их становится все меньше.
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