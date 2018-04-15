Букмекеры: Гран-при Китая выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в очковую зону

Сегодня, 15 апреля, на Международном автодроме Шанхая состоится гонка третьего этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая. Начало гонки запланировано на 9:10 по московскому времени.