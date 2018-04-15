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Букмекеры: Гран-при Китая выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в очковую зону
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Букмекеры: Гран-при Китая выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в очковую зону 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 15 апреля, на Международном автодроме Шанхая состоится гонка третьего этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая. Начало гонки запланировано на 9:10 по московскому времени.
Букмекеры уверены в победе гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля (1.55). Также в число основных претендентов входят пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (4.00) и Кими Райкконен на «Феррари» (7.50). Следом идут Валттери Боттас на «Мерседесе» (13.00), гонщик «Ред Булл» Макс Фестаппен (15.0) и Даниэль Риккардо на «Ред Булл» (26.0). Шансы российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина оценены в 3001.0. Финиш гонщика в топ-3 идёт за 1001.0, а место в топ-10 — за 11.00.
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