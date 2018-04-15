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Пилот «Ред Булл» Риккьярдо победил на этапе «Формулы-1» в Китае, Сироткин — 15-й
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Пилот «Ред Булл» Риккьярдо победил на этапе «Формулы-1» в Китае, Сироткин — 15-й 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 15 апреля. Австралийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Китая.
Вторым в гонке финишировал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал его соотечественник — пилот "Феррари" Кими Райкконен.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезоне в «Формуле-1», завершил гонку на 15-м месте. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м.
В общем зачете «Формулы-1» после трех гонок лидерство сохраняет немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, финишировавший на Гран-при Китая восьмым, в его активе 54 очка, вторым идет Хэмилтон (45), третьим — Боттас (40). Сироткин, как и Стролл, очков не набирал.
Следующий этап пройдет в Азербайджане с 27 по 29 апреля.
ТАСС: последние новости
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая, Сироткин - 16-й Пилот "Ред Булл" Риккьярдо победил на этапе "Формулы-1" в Китае, Сироткин - 15-й Пилот "Уильямса" Сироткин считает, что команда ошиблась с тактикой на Гран-при Бахрейна
 Ещё 3 источника 
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