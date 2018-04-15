Пилот «Ред Булл» Риккьярдо победил на этапе «Формулы-1» в Китае, Сироткин — 15-й

ТАСС , 15 апреля. Австралийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Китая.

Кими Райкконен. Вторым в гонке финишировал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал его соотечественник — пилот "Феррари"

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин , который проводит дебютный сезоне в «Формуле-1», завершил гонку на 15-м месте. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м.

В общем зачете «Формулы-1» после трех гонок лидерство сохраняет немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель , финишировавший на Гран-при Китая восьмым, в его активе 54 очка, вторым идет Хэмилтон (45), третьим — Боттас (40). Сироткин, как и Стролл, очков не набирал.

Следующий этап пройдет в Азербайджане с 27 по 29 апреля.