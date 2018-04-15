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Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
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Сироткин стал 15-м на этапе Гран-при Китая 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Австралийский автогонщик, пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая, сообщает «Чемпионат».
Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третье место занял Кими Райкконен на «Феррари». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на четвёртом месте. Лидер общего зачёта Себастьян Феттель пришёл к финишу восьмым. Пилот Williams россиянин Сергей Сироткин стал пятнадцатым.
Риккардо помог выезд на трассу сейфти-кара после аварии двух пилотов «Торо Россо». После заезда на второй пит-стоп Риккардо и его напарник Макс Ферстаппен начали атаковать на свежих шинах.
Риккардо 28 лет, с 2014 года он выступает за команду Формулы-1 «Ред Булл», он чемпион Британской Формулы-3 2009 года.
 Ещё 13 источников 
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