Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая

Австралийский автогонщик, пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая, сообщает «Чемпионат».
Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третье место занял Кими Райкконен на «Феррари». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на четвёртом месте. Лидер общего зачёта Себастьян Феттель пришёл к финишу восьмым. Пилот Williams россиянин Сергей Сироткин стал пятнадцатым.
Риккардо помог выезд на трассу сейфти-кара после аварии двух пилотов «Торо Россо». После заезда на второй пит-стоп Риккардо и его напарник Макс Ферстаппен начали атаковать на свежих шинах.
Риккардо 28 лет, с 2014 года он выступает за команду Формулы-1 «Ред Булл», он чемпион Британской Формулы-3 2009 года.