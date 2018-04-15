Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая

Сироткин стал 15-м на этапе Гран-при Китая

Риккардо помог выезд на трассу сейфти-кара после аварии двух пилотов «Торо Россо». После заезда на второй пит-стоп Риккардо и его напарник Макс Ферстаппен начали атаковать на свежих шинах.

Риккардо 28 лет, с 2014 года он выступает за команду Формулы-1 «Ред Булл», он чемпион Британской Формулы-3 2009 года.