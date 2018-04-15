Гран-при Китая: контакт Феттеля и Ферстаппена на фоне победы Риккардо 

Хэмилтон провалил Гран-при, но агрессия Макса ему помогла, Риккардо поработал на контракт, а скорость «телят» пропала.
Перед стартом гонки главными фаворитами считались пилоты «Феррари». Предполагалось, что «Мерседес» навяжет им борьбу. На деле же победу отпраздновал Даниэль Риккардо из «Ред Булл», доказавший, что австрийские чемпионы уже сейчас способны на равных конкурировать с грандами. Основные итоги Гран-при Китая Формулы-1 — в обзоре «Чемпионата».
Акции Риккардо снова растут
Для Даниэля Риккардо победа на Гран-при Китая стала шестой в карьере — и по числу выигранных гонок австралиец теперь входит в топ-50 Формулы-1. А ведь ещё за сутки до старта Риккардо рисковал пропустить квалификацию и стартовать последним — механики лишь в последний момент успели заменить на его машине двигатель. «Всё произошло очень быстро. Появился сейфти-кар, и мне сразу сказали ехать в боксы — второй пит-стоп и стал залогом победы», — сказал на подиуме Дэн.
В последние месяцы новый контракт Даниэля Риккардо — одна из главных трансферных интриг сезона. Если Макса Ферстаппена «Ред Булл» уже переподписал до 2020 года, то Риккардо пока думает. Дэн хочет бороться за чемпионский титул и понимает, что именно от следующего контракта зависит этот шанс. Особенно на фоне крепнущих в «Ред Булл» позиций семьи Ферстаппен и уже второго в этом сезоне поражения от напарника в квалификациях. Эта победа напомнила, что Риккардо — уже состоявшийся топ-пилотом с немалым опытом (в том числе успешной борьбы с Феттелем).
«Торпеда» Макс: агрессия подводит Ферстаппена
В паддоке вновь обсуждают пилотаж Макса Ферстаппена — буквально ни одна гонка не обходится без инцидентов с участием голландца. На этот раз Ферстаппен вынес с трассы Себастьяна Феттеля. «Я видел, что у него проблемы с шинами и попытался поздно тормозить в поворотах, — объясняет Макс. — Я заблокировал задние колёса и врезался в него — это, безусловно, моя вина». Сам Феттель позже признался, что вообще не собирался бороться с голландцем — на фоне преимущества «Ред Булл» на свежих шинах это было бы пустой тратой резины.
Если бы удар был ещё немного сильнее, машина Ферстаппена не дотянула бы до финиша на пятом месте, а Макс потерял бы ещё больше очков — в этот раз на кону стоял по меньшей мере подиум. «Он перестарался, обгоняя Феттеля. Ошибся, да, но уже извинился, — признал после финиша консультант „Ред Булл“ Хельмут Марко. — У него был шанс на победу, а он его упустил — и он это знает». И это далеко не первая неудача Ферстаппена на старте сезона: в Бахрейне Макс разбил машину в квалификации и сошёл, не поделив дорогу с Хэмилтоном, а в Австралии допустил ошибку во время гонки. После трёх этапов чемпионата голландец занимает лишь восьмое место в чемпионате и проигрывает Риккардо почти 20 очков — у Макса в два раза меньше очков, чем у напарника. Даже в прошлом году Ферстаппен провёл три первые гонки лучше.
Борьба за титул: Макс обошёлся Себу в 10 очков
Вплоть до столкновения с Ферстаппеном Себастьян Феттель уверенно шёл впереди Хэмилтона и должен был увеличивать отрыв от британца в общем зачёте. Если бы в том эпизоде Макс благополучно проехал бы мимо Себа и не получил бы затем штраф, то на финише немец вряд ли был бы ниже четвёртого-пятого места — и отрыв от Хэмилтона вырос бы до 19 очков. Но в реальности всё иначе: Льюис провёл откровенно слабый уик-энд и умудрился при этом впервые в сезоне опередить в гонке Феттеля и сократить разрыв в чемпионате. «Для меня это было бедствие какое-то — темпа совсем не было, — признал после финиша Хэмилтон. — Я делал всё, чтобы собраться и вернуться в обычный ритм, иначе мы потеряли бы ценные очки. Но должен сказать, что я благодарен за пару инцидентов впереди — они помогли нам удержаться в борьбе». «Весь уик-энд мы были недостаточно хороши», — говорит руководитель команды Тото Вольф.
Видео вы можете посмотреть в официальном Instagram-аккаунте Формулы-1. В пятницу «Мерседес» ехал на равных с «Феррари», но когда немного похолодало у гонщиков возникли проблемы с поддержанием температуры шин. Как итог — «Мерседес» снова проиграл квалификацию и вынужден был отыгрываться. И немцам это почти удалось — если бы не авария все шансы на победу были у Валттери. Так или иначе, если не считать упущенной победы — в этом году действующие чемпионы ещё не выиграли ни одной гонки, у «Мерседеса» есть повод отметить. В личном зачёте Хэмилтон отыграл у Феттеля восемь очков — разрыв теперь составляет девять баллов (почти как в прошлом году). Кроме того, «Серебряные стрелы» возвращают себе первую строчку Кубка конструкторов.
Праздник «Торо Россо» кончился
Успех Пьера Гасли в Бахрейне стал главным открытием гонки — «Торо Россо» оказалась в числе претендентов на четвёртое место Кубка конструкторов. Прошла одна неделя — и «Торо Россо» снова в глубине пелотона. «Мы с субботы не могли найти темп», — разводит руками герой предыдущей гонки. Сильнейшими же в середине пелотона стали представители «Рено» и «Макларена». Они стабильно набирают очки в каждой гонке, пока у остальных время от времени случаются сбои. Так, «Хаасу» в этот уик-энд не повезло с тактикой и появлением машины безопасности — Кевин Магнуссен увёз из Шанхая лишь одно очко. По итогам трёх гонок на четвёртом месте Кубка конструкторов идёт «Макларен» (28 очков), «Рено» совсем немного позади — 25 очков. А вот «Торо Россо» и «Хаас», которые пока могут похвастаться лишь выступлением в Бахрейне, проигрывают уже порядка 20 баллов. И это при том, что за очки пока не борются «Уильямс» с «Форс Индия».
У «Форс Индия» «фундаментальные недостатки»
Ровно год назад у «Форс Индия» было 17 очков, удивившая паддок розовыми болидами команда шла четвёртой в Кубке конструкторов. Сейчас у «Форс Индия» лишь одно очко — и предпоследнее место турнирной таблицы. «Проблема возникла между Барселоной и Мельбурном. Дело не в аэродинамической трубе, проблема более обширная. У машины есть фундаментальные недостатки, — сказал технический директор Энди Грин. — Данные компьютерного моделирования совпадают с результатами в аэродинамической трубе, но не все они не сходятся с реальными цифрами». Проблемы с расчётами уже привели к тому, что пришлось отказаться от нового переднего антикрыла, которое инженеры подготовили к Гран-при Бахрейна. Основная проблема нынешней машины — нестабильная задняя часть, а попытки уравновесить шасси приводят к проблемам с резиной. Грин полагает, что на решение проблемы может уйти «пара гонок». К тому моменту шанс отстоять четвёртое место Кубка конструкторов может быть упущен.