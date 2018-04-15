Гран-при Китая: контакт Феттеля и Ферстаппена на фоне победы Риккардо

Хэмилтон провалил Гран-при, но агрессия Макса ему помогла, Риккардо поработал на контракт, а скорость «телят» пропала.

Перед стартом гонки главными фаворитами считались пилоты «Феррари» . Предполагалось, что «Мерседес» навяжет им борьбу. На деле же победу отпраздновал Даниэль Риккардо из «Ред Булл», доказавший, что австрийские чемпионы уже сейчас способны на равных конкурировать с грандами. Основные итоги Гран-при Китая Формулы-1 — в обзоре «Чемпионата».

Акции Риккардо снова растут

Для Даниэля Риккардо победа на Гран-при Китая стала шестой в карьере — и по числу выигранных гонок австралиец теперь входит в топ-50 Формулы-1. А ведь ещё за сутки до старта Риккардо рисковал пропустить квалификацию и стартовать последним — механики лишь в последний момент успели заменить на его машине двигатель. «Всё произошло очень быстро. Появился сейфти-кар, и мне сразу сказали ехать в боксы — второй пит-стоп и стал залогом победы», — сказал на подиуме Дэн.

В последние месяцы новый контракт Даниэля Риккардо — одна из главных трансферных интриг сезона. Если Макса Ферстаппена «Ред Булл» уже переподписал до 2020 года, то Риккардо пока думает. Дэн хочет бороться за чемпионский титул и понимает, что именно от следующего контракта зависит этот шанс. Особенно на фоне крепнущих в «Ред Булл» позиций семьи Ферстаппен и уже второго в этом сезоне поражения от напарника в квалификациях. Эта победа напомнила, что Риккардо — уже состоявшийся топ-пилотом с немалым опытом (в том числе успешной борьбы с Феттелем ).

«Торпеда» Макс: агрессия подводит Ферстаппена

В паддоке вновь обсуждают пилотаж Макса Ферстаппена — буквально ни одна гонка не обходится без инцидентов с участием голландца. На этот раз Ферстаппен вынес с трассы Себастьяна Феттеля. «Я видел, что у него проблемы с шинами и попытался поздно тормозить в поворотах, — объясняет Макс. — Я заблокировал задние колёса и врезался в него — это, безусловно, моя вина». Сам Феттель позже признался, что вообще не собирался бороться с голландцем — на фоне преимущества «Ред Булл» на свежих шинах это было бы пустой тратой резины.

Если бы удар был ещё немного сильнее, машина Ферстаппена не дотянула бы до финиша на пятом месте, а Макс потерял бы ещё больше очков — в этот раз на кону стоял по меньшей мере подиум. «Он перестарался, обгоняя Феттеля. Ошибся, да, но уже извинился, — признал после финиша консультант „Ред Булл“ Хельмут Марко . — У него был шанс на победу, а он его упустил — и он это знает». И это далеко не первая неудача Ферстаппена на старте сезона: в Бахрейне Макс разбил машину в квалификации и сошёл, не поделив дорогу с Хэмилтоном, а в Австралии допустил ошибку во время гонки. После трёх этапов чемпионата голландец занимает лишь восьмое место в чемпионате и проигрывает Риккардо почти 20 очков — у Макса в два раза меньше очков, чем у напарника. Даже в прошлом году Ферстаппен провёл три первые гонки лучше.

Борьба за титул: Макс обошёлся Себу в 10 очков

Вплоть до столкновения с Ферстаппеном Себастьян Феттель уверенно шёл впереди Хэмилтона и должен был увеличивать отрыв от британца в общем зачёте. Если бы в том эпизоде Макс благополучно проехал бы мимо Себа и не получил бы затем штраф, то на финише немец вряд ли был бы ниже четвёртого-пятого места — и отрыв от Хэмилтона вырос бы до 19 очков. Но в реальности всё иначе: Льюис провёл откровенно слабый уик-энд и умудрился при этом впервые в сезоне опередить в гонке Феттеля и сократить разрыв в чемпионате. «Для меня это было бедствие какое-то — темпа совсем не было, — признал после финиша Хэмилтон. — Я делал всё, чтобы собраться и вернуться в обычный ритм, иначе мы потеряли бы ценные очки. Но должен сказать, что я благодарен за пару инцидентов впереди — они помогли нам удержаться в борьбе». «Весь уик-энд мы были недостаточно хороши», — говорит руководитель команды Тото Вольф

Видео вы можете посмотреть в официальном Instagram-аккаунте Формулы-1. В пятницу «Мерседес» ехал на равных с «Феррари», но когда немного похолодало у гонщиков возникли проблемы с поддержанием температуры шин. Как итог — «Мерседес» снова проиграл квалификацию и вынужден был отыгрываться. И немцам это почти удалось — если бы не авария все шансы на победу были у Валттери. Так или иначе, если не считать упущенной победы — в этом году действующие чемпионы ещё не выиграли ни одной гонки, у «Мерседеса» есть повод отметить. В личном зачёте Хэмилтон отыграл у Феттеля восемь очков — разрыв теперь составляет девять баллов (почти как в прошлом году). Кроме того, «Серебряные стрелы» возвращают себе первую строчку Кубка конструкторов.

Праздник «Торо Россо» кончился

Успех Пьера Гасли в Бахрейне стал главным открытием гонки — «Торо Россо» оказалась в числе претендентов на четвёртое место Кубка конструкторов. Прошла одна неделя — и «Торо Россо» снова в глубине пелотона. «Мы с субботы не могли найти темп», — разводит руками герой предыдущей гонки. Сильнейшими же в середине пелотона стали представители «Рено» и «Макларена». Они стабильно набирают очки в каждой гонке, пока у остальных время от времени случаются сбои. Так, «Хаасу» в этот уик-энд не повезло с тактикой и появлением машины безопасности — Кевин Магнуссен увёз из Шанхая лишь одно очко. По итогам трёх гонок на четвёртом месте Кубка конструкторов идёт «Макларен» (28 очков), «Рено» совсем немного позади — 25 очков. А вот «Торо Россо» и «Хаас», которые пока могут похвастаться лишь выступлением в Бахрейне, проигрывают уже порядка 20 баллов. И это при том, что за очки пока не борются «Уильямс» с «Форс Индия».

У «Форс Индия» «фундаментальные недостатки»