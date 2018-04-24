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Кристиан Хорнер: Риккардо нужно определиться по контракту к летней паузе
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Кристиан Хорнер: Риккардо нужно определиться по контракту к летней паузе 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о переговорах с австралийцем Даниэлем Риккардо о новом контракте.
«Решение должно быть принято, по крайней мере, к летней паузе, — сказал Хорнер в интервью Auto Motor Und Sport. — Мы не хотим ждать вечно.
У нас есть другие хорошие варианты. Наш приоритет — продолжать работать с Даниэлем. Если не получится, будем рассматривать другие варианты.
Самый очевидный из них — Карлос Сайнс. У него есть контракт с нами. Есть и еще несколько молодых пилотов».
Напомним, контракт 28-летнего Риккардо с «Ред Булл» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось о том, что австралиец подписал соглашение с «Феррари» об эксклюзивном праве на ведение переговоров до 30 июня.
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