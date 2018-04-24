Кристиан Хорнер: Риккардо нужно определиться по контракту к летней паузе

«Решение должно быть принято, по крайней мере, к летней паузе, — сказал Хорнер в интервью Auto Motor Und Sport. — Мы не хотим ждать вечно.

У нас есть другие хорошие варианты. Наш приоритет — продолжать работать с Даниэлем. Если не получится, будем рассматривать другие варианты.

Самый очевидный из них — Карлос Сайнс. У него есть контракт с нами. Есть и еще несколько молодых пилотов».

Напомним, контракт 28-летнего Риккардо с «Ред Булл» рассчитан до конца нынешнего сезона.