Команда Формулы-1 «Мерседес» не выиграла ни одной из первых трёх гонок нового сезона чемпионата мира. Это стало самой длинной серией команды без побед с самого начала «турбо-эры» в 2014 году. До этого для немецкой команды самая долгая серия составляла две гонки.
В сезоне-2018 первые две гонки остались за пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, третий этап чемпионата — Гран-при Китая — выиграл гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. «Мерседес» после третьего этапа чемпионата возглавил зачёт Кубка конструкторов, несмотря на отсусттвие побед с 85 очками, на одно очко опережая «Феррари».