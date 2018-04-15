Три гонки без побед — самая долгая серия для «Мерседеса» с 2014 года

Команда Формулы-1 «Мерседес» не выиграла ни одной из первых трёх гонок нового сезона чемпионата мира. Это стало самой длинной серией команды без побед с самого начала «турбо-эры» в 2014 году. До этого для немецкой команды самая долгая серия составляла две гонки.