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Даниэль Риккьярдо: «24 часа назад думал, что буду стартовать с пит-лейна»
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Даниэль Риккьярдо: «24 часа назад думал, что буду стартовать с пит-лейна» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо признался, что не ожидал победы в гонке «Гран-при Китая». Он поблагодарил команду, которая оперативно починила его машину после поломки двигателя в третьей практике.
— Кажется, я не выигрываю в скучных гонках. Это было неожиданно, — цитирует ВВС Риккьярдо. — 24 часа назад я думал, что буду стартовать с пит-лейна. Так что спасибо ребятам из команды, эта победа — настоящая награда за всю работу. Ситуация была неспокойной.
Когда я узнал, что на трассе появится машина безопасности, решение принималось за секунды. Мы поехали на пит-стоп, и это стало решающим шагом. Что касается моих обгонов, то иногда нужно рисковать. Я был на более мягких шинах, поэтому знал, что могу получить преимущество.
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