Феттель упрекнул судей за решение выпустить машину безопасности

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство тем, в какой момент была выпущена на трассу машина безопасности в гонке "Гран-при Китая". Она появилась на треке спустя полтора круга после столкновения между машинами "Торо Россо", из-за чего не все пилоты смогли отреагировать и заехать на пит-стоп.
— Время выезда машины безопасности оказалось плохим для меня и Боттаса, потому что у нас не было шансов отреагировать, — цитирует F1i Феттеля. — Почему-то никого толком не предупредили, и мы не могли изменить стратегию и надеть свежую резину. Мы уже проехали два круга с мусором на трассе. Почему машина безопасности не появилась раньше? Она не должна влиять на расклад сил в гонке.