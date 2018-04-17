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Феттель упрекнул судей за решение выпустить машину безопасности
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Феттель возмущен временем появления машины безопасности на трассе в гонке «Гран-при Китая» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство тем, в какой момент была выпущена на трассу машина безопасности в гонке "Гран-при Китая". Она появилась на треке спустя полтора круга после столкновения между машинами "Торо Россо", из-за чего не все пилоты смогли отреагировать и заехать на пит-стоп.
— Время выезда машины безопасности оказалось плохим для меня и Боттаса, потому что у нас не было шансов отреагировать, — цитирует F1i Феттеля. — Почему-то никого толком не предупредили, и мы не могли изменить стратегию и надеть свежую резину. Мы уже проехали два круга с мусором на трассе. Почему машина безопасности не появилась раньше? Она не должна влиять на расклад сил в гонке.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кристиан Хорнер: "Зачем Риккьярдо куда-то уходить? Вы видели "Феррари" в Китае?" Валттери Боттас: "Нам не удалось так сработать с шинами, как "Феррари" Хэмилтон и Ферстаппен пожали друг другу руки после инцидента в Бахрейне
 Ещё 7 источников 
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