Феттель упрекнул судей за решение выпустить машину безопасности

Феттель возмущен временем появления машины безопасности на трассе в гонке «Гран-при Китая»

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Кристиан Хорнер: "Зачем Риккьярдо куда-то уходить? Вы видели "Феррари" в Китае?"

Валттери Боттас: "Нам не удалось так сработать с шинами, как "Феррари"

Хэмилтон и Ферстаппен пожали друг другу руки после инцидента в Бахрейне