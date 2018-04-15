Райкконен: «На Гран-при Китая мне помогла машина безопасности»

«Мы неплохо стартовали, по потом немного заблокировал шины и в первой связке поворотов меня обошли несколько гонщиков. Мне сильно помогло появление на трассе машины безопасности, поскольку я смог вернуться в число лидеров.

В конце гонки мне нужны были шины типа «софт», чтобы претендовать на более высокое место. Мне было сложно атаковать Валттери в конце. Как только я приближался к нему, то машина теряла прижимную силу. Я рад, что все в итоге сложилось хорошо, на определенном этапе гонки все выглядело очень плохо», — приводит слова Райкконена BBC.

Райкконен ранее занял третье место на Гран-при Австралии, но сошел на Гран-при Бахрейна. После трех гонок Райкконен занимает 5 место в личном зачете Формулы-1.