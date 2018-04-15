Себастьян Феттель: «Я бы не назвал Ферстаппена молодым пилотом — у него достаточно гонок»

— Я до последнего момента не видел Макса, — цитирует ВВС Феттеля. — Но при этом оставил немного места. У меня не было цели сопротивляться до самого предела, закрывать траекторию, потому что не хотелось создавать напряжение и рисковать испорченной гонкой.

Макс совершил ошибку и уперся в меня. Он недооценил риск и поставил под угрозу оба наших результата. Я бы не сказал, что его можно называть молодым гонщиком. Он уже провел достаточно гонок. Хотя такое может случиться и с тем, у кого за плечами по 300 «Гран-при». Он ведь мог и передним антикрылом врезаться в меня, и тогда для нас обоих все было бы кончено. Нам еще повезло.