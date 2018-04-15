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Себастьян Феттель: «Я бы не назвал Ферстаппена молодым пилотом — у него достаточно гонок»
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Себастьян Феттель: «Я бы не назвал Ферстаппена молодым пилотом — у него достаточно гонок» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что Макс Ферстаппен повел себя опрометчиво, атакуя его в гонке «Гран-при Китая». В результате столкновения машины обоих пилотов развернуло, но они смогли добраться до финиша, а голландец получил десятисекундный штраф.
— Я до последнего момента не видел Макса, — цитирует ВВС Феттеля. — Но при этом оставил немного места. У меня не было цели сопротивляться до самого предела, закрывать траекторию, потому что не хотелось создавать напряжение и рисковать испорченной гонкой.
Макс совершил ошибку и уперся в меня. Он недооценил риск и поставил под угрозу оба наших результата. Я бы не сказал, что его можно называть молодым гонщиком. Он уже провел достаточно гонок. Хотя такое может случиться и с тем, у кого за плечами по 300 «Гран-при». Он ведь мог и передним антикрылом врезаться в меня, и тогда для нас обоих все было бы кончено. Нам еще повезло.
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