Пэдди Лоу: «На фоне гонки в Бахрейне фантастика, что обе наши машины финишировали»

Технический директор «Уильямса» Пэдди Лоу попытался отыскать позитив в гонке «Гран-при Китая». Лэнс Стролл закончил ее 14-м, а Сергей Сироткин — 15-м.

— Результаты не очень хорошие, мы не набрали очков, но по сравнению с ситуацией в Бахрейне просто фантастика, что у нас две машины добрались до финиша на 14-м и 15-м местах, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Лоу. — Мы боролись в гонке, тогда как в Бахрейне не были конкурентоспособными вовсе. Так что настрой более позитивный. Оба гонщика хорошо стартовали, Стролл извлек максимум выгоды из своей позиции. Шинную стратегию реализовывали по плану, хотя машина безопасности нам не помогла. Мы попытались использовать ее, сменив Сергею резину на «софт». По темпу могли соперничать с «Заубером».