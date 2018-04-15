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Лэнс Стролл: «Мы выжимали максимум из машины»
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Лэнс Стролл: «Мы выжимали максимум из машины» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл остался доволен своей работой в гонке «Гран-при Китая». Канадец показал 14-й результат.
— Я снова отлично стартовал, как и в Бахрейне. Смог отыграть пять или шесть позиций на старте, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Стролла. — Мы выжимали максимум из машины. А потом нам не очень повезло с машиной безопасности. Думаю, что мы могли бы опередить сегодня «Форс Индию» если не чистым темпом, то хорошим стартом и правильной тактикой. Поэтому есть некоторое сожаление, но гонкой я доволен. Мы реализовали свою стратегию.
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