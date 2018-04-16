Гран-при Китая: обгоны Риккардо, аварии Ферстаппена и признание Сироткина

Надо ли менять стиль Ферстаппену, что случилось с Хэмилтоном и чем впечатлил Сироткин? СМИ — о Гран-при Китая.

Неожиданная победа Даниэля Риккардо на Гран-при Китая напомнила паддоку, что выигрывать гонки в Формуле-1 могут не только «Феррари» или «Мерседес». Весь уик-энд австрийская команда немного уступала главным фаворитам, но когда представился шанс гонщики своего не упустили. Ну, а Даниэль Риккардо вернулся в заголовки мировой прессы. Гран-при Китая Формулы-1 — глазами зарубежных СМИ.

«Продолжай в том же духе»

Ключевым моментом гонки стал выезд автомобиля безопасности, который позволил «Ред Булл» оперативно перейти на свежие шины и на последних кругах вырвать победу у «Мерседеса». Однако пресса не забывает и о великолепных обгонах Даниэля Риккардо, ведь именно они в конце концов определили исход гонки. «Решение о переходе на свежие шины стало решающим, но немалую роль в победе Риккардо сыграли и великолепный прорыв гонщика. Теперь его фамилия — синоним зрелищных обгонов», — считает журналист портала Motorsport Джонатан Нобл.

«Три команды боролись за победу, и у каждого из шести лучших гонщиков стартовой решётки был шанс выиграть, — радуется плотной борьбе Лоуренс Эдмондсон из ESPN. — И если бы хоть что-нибудь случилось иначе, кто-то из пяти пилотов смог бы победить Риккардо, но в итоге именно австралиец отпраздновал заслуженную победу».

«С возвращением в Формулу-1 широких машин разговоры о нехватке обгонов только набирают силу, а Гран-при Австралии только подлил масла в огонь. Однако Риккардо доказал, что обгонам ещё есть место в Формуле-1, — пишет журналист The Daily Mail Мэтт Молтби. — Этот сезон готовится стать одним из самых захватывающих за последние годы. «Мерседес» проигрывает уже третий раз подряд — такого не случалось за всю «турбогибридную» эру. Но возвращение Хэмилтона — это лишь вопрос времени».

«Мастерское выступление Риккардо, который на пути к победе совершил три обгона, опередив Хэмилтона, Феттеля и Боттаса. Он был агрессивен, но, в отличие от напарника, аккуратен. И всё это на фоне едва не пропущенной из-за технических проблем квалификации, — напоминает Sky Sports. — Риккардо считает, что в стабильно конкурентоспособной машине смог бы бороться за чемпионский титул. И минувшая гонка напоминает, что австралиец стал бы отличной заменой одному из гонщиков «Мерседеса» или «Феррари», у которых в этом году истекает контракт. Продолжай в том же духе, Даниэль, за тобой приятно смотреть!»

«Макс старался оказаться там, где это было невозможно»

Шанс выиграть в Китае выпал и Максу Ферстаппену — голландец тоже получил свежие шины, но ошибся, обгоняя Хэмилтона, а затем врезался в Феттеля, окончательно испортив гонку себе и выбив с трассы лидера чемпионата. На этот раз Ферстаппен, к слову, сразу признал вину и извинился перед соперником — пресса это оценила. Но факт остаётся фактом: когда надо было всё сделать верно, Ферстаппен сплоховал. «Ошибка Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном не стала катастрофой, но именно она отбросила его назад относительно Даниэля Риккардо. И повлияла на настрой в оставшейся части дистанции», — напоминает ESPN. «Если бы не ошибка, именно голландец стал бы тем пилотом „Ред Булл“, который стоит на вершине подиума. Вместо этого, пока играл гимн Австралии, Ферстаппен искал в паддоке Феттеля, чтобы извиниться», — вторит американским коллегам Sky Sport. — Ферстаппена всё чаще призывают смягчить стиль пилотирования. Он по-прежнему один из наиболее выдающихся талантов своего поколения, но подход к манёврам во время гонки стоит пересмотреть». «В 2018 году у Ферстаппена ещё не было чистых гонок, — напоминает у себя в блоге известный эксперт Джеймс Аллен . — Гонщик признаёт, что изо всех сил стремился отыграться, но это лишь усугубило проблему. Макс при этом говорит, что не видит причин пилотировать менее агрессивно».

«Ферстаппен определённо был быстр — заметно быстрее Риккардо, но потерял шанс на победу из-за пары опрометчивых решений: атака на Хэмилтона по грязной части седьмого поворота была безрассудной, а контакт с Феттелем — неуклюжим, — пишет аналитик Motorsport Эд Стро. — Такое случается в гонках, но Максу нужно добавить своим выступлениям «риккардовости»».

«Как мы видели на примере Боттаса в Бахрейне, гонщики бывают слишком уступчивы — но Максу Ферстаппену об этом переживать не стоит. Гонщик «Ред Булл» снова оказался в центре внимания из-за своего энтузиазма на трассе — и это ещё одна причина следить за развитием событий», — защищает Макса The Daily Mail. «Иногда ты не добиваешься чего-то, потому что слишком этого хочешь. Он слишком старался оказаться там, где это было невозможно, — комментирует недавние аварии с участием пилота „Ред Булл“ Ян Ламмерс , эксперт телеканала NOS и экс-пилот Формулы-1. — Инцидент с Феттелем полностью на совести Макса. И Ферстаппену только предстоит научиться выигрывать чемпионаты. Он умеет всё: он быстр и обгоняет, и в дождь, и по сухой трассе, он всегда едет зрелищно, но иногда всё, что тебе нужно — это терпение. И вот этого ему не хватает».

Помимо Ферстаппена пресса в этот уик-энд критиковала и Льюиса Хэмилтона — второй уик-энд подряд действующий чемпион мира смотрится блекло даже на фоне партнёра по команде. «Сейчас у Хэмилтона просто не получается. Как говорил Нико Росберг , у Льюиса есть только одна слабость — плохие дни. И сейчас у Хэмилтона была плохая неделя, — утверждает Sky Sports. — После очередного разочаровывающего старта Хэмилтон выпал из борьбы за первые места, хотя Боттас доказал, что „Мерседес“ мог бороться за победу. А как часто мы видели, чтобы Хэмилтон так легко отдавал позиции — как, например, Риккардо и Ферстаппену в этой гонке? Ему повезло уехать с Шанхая с отставанием всего в девять очков».

В то же время Валттери Боттас, который заслужил нелестные отзывы за второе место в Бахрейне, на этот раз получил хорошую прессу: «Боттас провёл почти идеальную гонку и шёл к победе, когда во время первых пит-стопов опередил Феттеля. Однако появление автомобиля безопасности всё разрушило — и уже второй уик-энд подряд триумф ускользает у Валттери из рук, — продолжает Sky Sports. — Зато во внутрикомандном соперничестве с Льюисом Хэмилтоном финн сделал шаг вперёд. Боттас опередил Хэмилтона в четырёх из пяти последних квалификаций, и уже две гонки подряд на финише опережает напарника. Отличное возвращение после неудачи в Мельбурне». «Если уж быть совсем придирчивыми, отметим, что отбиваться от Риккардо Валттери Боттас мог бы и поагрессивнее, — добавляет Motorsport. — Хотя шансов остаться впереди всё равно не было».

BBC Sport, тем временем, отмечает далеко не самый впечатляющий темп «Макларена». Ещё полгода назад в Уокинге собирались сражаться с «Ред Булл», а теперь даже шесть очков в Китае стали успехом. «В прошлом сезоне „Макларен“ утверждал, что у них лучшее шасси в пелотоне, и с переходом на моторы »Рено“ команда рассчитывала бороться за подиумы, а иногда — даже победы. Но до сих пор лучшая квалификация Алонсо — 11-е место в Мельбурне», — пишет Эндрю Бенсон . «Инженеры других команд считают, что „Макларен“ быстр в поворотах из-за большого уровня лобового сопротивления воздуха — и в том числе поэтому машине не хватало скорости на прямых в прошлом году, не только из-за „Хонды“. Даже с новыми моторами на скоростных отсечках „Макларены“ медленнее всех, — пишет BBC Sport. — Команда не может просто взять и уменьшить лобовое сопротивление — это резко снизит уровень прижимной силы. Поэтому инженерам нужно придумать некое решение, которое генерирует столько же — или больше — прижимной силы, но создаёт меньше сопротивления. И если обновления к Гран-при Испании не помогут, поиск решения может потребовать целые месяцы».

Сироткин на две десятых быстрее — это впечатляет»

Наконец Сергей Сироткин после второй подряд победы над напарником в квалификации попал в фавор британской прессы. В то же время СМИ окончательно разочаровались в машине «Уильямса», которая оставляет желать много лучшего — но это стало ясно ещё в Бахрейне.

«Уже тот факт, что вылет в Q1 и 15-е место в итоговой классификации — это пока лучший уик-энд для Сергея Сироткина, многое говорит о проблемах «Уильямса», — пишет Sky Sports. — В тренировке россиянину даже удалось вытащить машину в первую десятку, но в квалификации даже до второго сегмента не хватило пары сотых».

«После квалификации Стролл выглядел вторым номером «Уильямса», но всё изменил прорыв на 12-е место на первом круге. Пусть «Уильямс» и не был претендентом на очки, если бы не появление сейфти-кара, на финише канадец мог бы подняться на пару позиций выше, — добавляет Эдд Стро на страницах Motorsport. — Сироткину в квалификации помешал порыв ветра, однако в Q1 он всё равно оказался на две десятых быстрее Стролла — это впечатляет».