Нико Хюлькенберг: «Гонка в Китае получилась сумасшедшей» 

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг рассказал, что гонка «Гран-при Китая» получилась интересной и зрелищной, а сам он рад итоговому шестому месту. Однако, по словам немца, его команде еще предстоит доработать машину.
— Гонка получилась сумасшедшей. Были сейфти-кар, стратегии с одним пит-стопом — судя по всему, было очень интересно и зрелищно. У «Ред Булла» одна из самых быстрых машин, особенно на дистанции гонки, и нам надо сократить это отставание, — приводит f1news слова Хюлкенберга. — Нужно дорабатывать машину во всех областях — аэродинамику, подвеску, механику, чтобы добиться прогресса. Вместе с командой мы напряженно работаем над этим.
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